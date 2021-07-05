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Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde

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Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde

Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı Kırmızılılarda Jens Stryger Larsen seferberliği yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim’in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bitirmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı. İşte olası Larsen transferine ilişkin tüm detaylar...

Transferin önündeki engelleri kaldırdıktan sonra çalışmalara hız veren Galatasaray'da Jens Stryger Larsen seferberliği yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bitirmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı.

ARADA 1.5 MİLYON EURO VAR
Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan Larsen için Udinese'ye 2.5 milyon Euro'luk teklif yapıldı.

Ancak İtalyan kulübü ise 4 milyon Euro talep ediyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK


Yönetim yıldız futbolcuyu PSV maçına yetiştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. Fatih Terim 5-6 bölgede birden oynayabilen Larsen'i mutlaka takımda görmek istiyor.

TAM ANLAMIYLA BİR JOKER
Asıl mevkisi sağ bek olan 30 yaşındaki futbolcu sol bek, stoper, orta alanın kanatları ve merkez orta sahada da görev yayabiliyor. Larsen devamlılığı ve profesyonelliği ile de dikkatleri çekiyor.

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