Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti: Galatasaray Larsen'in peşinde

Transferin önündeki engelleri kaldırdıktan sonra çalışmalara hız veren Galatasaray'da Jens Stryger Larsen seferberliği yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in en çok istediği isim olan Danimarkalı futbolcuyu bitirmek için kolları sıvadı. Udinese kulübü ile pazarlıklar hız kazandı.