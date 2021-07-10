Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4 golle mağlup etti

Golleri 18. dakikada Ömer Bayram, 23. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45'te Aytaç Kara ve 83. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Kasımpaşa ise 14. dakikada Tomas Brecka ve 80'de penaltıdan Ahmet Emin Engin ile skor buldu.

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