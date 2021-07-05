Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! 8 futbolcuyla yollar ayrılacak

8 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da 8 oyuncu gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.