Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den flaş Vitor Pereira açıklaması

"HERHANGİ BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN..."

Pereira'nın Türk futbolunu yakından tanıdığını aktaran Mesut, şunları söyledi:

"Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Takımın hücum yapmasını istiyor. Bu bizim de istediğimiz oyun, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip, şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmemiz lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Burada güzel günler geçiriyoruz. Herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabiliriz."