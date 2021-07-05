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Vitor Pereira'dan onay çıktı! Fenerbahçe'de Vedat Muriç dönemi

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Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Vitor Pereira'dan onay çıktı! Fenerbahçe'de Vedat Muriç dönemi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı- Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriç’i Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı. İşte Vedat Muriç transferine ilişkin tüm detaylar...

Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı.

Sarı- Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriç'i Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı.

FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...
Pereira, yönetime, "Vedat Murç alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi.

Bunun üzerine Fener yönetimi Vedat Muric için girişimlerini hızlandırdı.

LAZİO CİDDİ FATURA ÇIKARTIYOR


Geçtiğimiz sezon Lazio'da istediği süreyi alamayan Kosovalı golcü, eski takımı Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak ücret ve kiralama bedelinde orta yolun bulunması gerekiyor.

ÜCRETİN TAMAMI ÖDENECEK!


Vedat için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Lazio, kiralama ücretinden vazgeçmiyor. Ayrıca Vedat'a ödenen ücretin tamanının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

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