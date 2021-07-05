Vitor Pereira'dan onay çıktı! Fenerbahçe'de Vedat Muriç dönemi



Vedat için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Lazio, kiralama ücretinden vazgeçmiyor. Ayrıca Vedat'a ödenen ücretin tamanının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

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