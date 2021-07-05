Vitor Pereira'dan onay çıktı! Fenerbahçe'de Vedat Muriç dönemi
Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı. Sarı- Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriç’i Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı. İşte Vedat Muriç transferine ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi başlarken yapılacak transferler Portekiz teknik adamın onayına sunulmaya başlandı.
Sarı- Lacivertli yönetim, santrfor mevkisi için bir süredir peşinde olduğu eski oyuncusu Vedat Muriç'i Portekizli teknik adam sordu. Alınan yanıt yönetimi rahatlattı.
FENER TEMASLARA HIZ VERDİ...
Pereira, yönetime, "Vedat Murç alınabiliyorsa alınsın. Böyle bir santrforu isterim. Sistemime de uyar" cevabını verdi.
ÜCRETİN TAMAMI ÖDENECEK!
Vedat için 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Lazio, kiralama ücretinden vazgeçmiyor. Ayrıca Vedat'a ödenen ücretin tamanının karşılanmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Okullar bu hangi tarihte açılacak? MEB duyurdu...
- Raflar baştan sona değişecek! A101, BİM, Migros ve ŞOK ayak uyduracak! Artık satılmayacak...
- Öğrencilerin aklı fikri oradaydı! LGS tercihleri başlıyor! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu hafta, erken yatar mı?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli maaş zammı için kritik gün! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...
- Evde bakım maaşı için kritik tarih! 2021 Temmuz zammı sonrasında evde bakım maaşı ne kadar olacak? Zam kapıda...
- Ve belli oldu, başvuran alıyor! Her ay karşılıksız 2.800 TL veriliyor! Ödemeler ise...
- Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...
- İkinci el araba alacaklara flaş uyarı! Bayram öncesi tepetaklak olabilir! Araba almanın tam zamanı, zam gelebilir...
- Polis, öğretmen, hemşire, doktor emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaşı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Temmuz...
- Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...