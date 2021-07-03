Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında

HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR



D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.