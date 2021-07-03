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Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında

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Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında

2020-21 futbol sezonunda kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Henry Onyekuru transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi. Transfer sürecindeki son gelişmeleri aktaran yıldız futbolcunun menajerin William D'Avila, sarı kırmızılı kulübün satın alma opsiyonunu kullanmadığını açıkladı.

Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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HENRY ONYEKURU İSTANBUL'DA

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE HAZIR

D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak.

ATİNA'YA GİTMEYİ REDDETTİ

Henry Onyekuru, Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olimpiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği gerekçesiyle reddetmişti.

GALATASARAY'A 3 KEZ GELDİ

Henry Onyekuru kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 karşılaşmaya çıkan Onyekuru, 20 gol attı, 11 asist yaptı.

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