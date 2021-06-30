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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belli oldu

Son dakika haberine göre... Fenerbahçe, teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe'de devam eden teknik direktör arayışı nihayete erdi. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertliler son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in bitimiyle yeni hoca arayışına giren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu. TRT Spor'un son dakika haberine göre Fenerbahçe, son olarak İtalyan ekibi Roma'da görev alan Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'yla anlaşmaya vardı.

PAULO FONSECA KİMDİR?

5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi.

2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı.

Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı.

Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.

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