Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belli oldu
Son dakika haberine göre... Fenerbahçe, teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı. 2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı. Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı.
Fenerbahçe'de devam eden teknik direktör arayışı nihayete erdi. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertliler son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in bitimiyle yeni hoca arayışına giren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu. TRT Spor'un son dakika haberine göre Fenerbahçe, son olarak İtalyan ekibi Roma'da görev alan Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'yla anlaşmaya vardı.
PAULO FONSECA KİMDİR?
5 Mart 1973'te dünyaya gelen Paulo Fonseca, Maputo/Mozambik doğumlu. Futbolculuk kariyerine Portekiz takımlarından Barreirense'de başlayan Fonseca sırasıyla Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela takımlarında forma giydi.
2005 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerine de Portekiz takımlarından Amadora'a başladı.
Ardından Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto ve Braga'da çalıştı. Fonseca son olarak da Roma'yı çalıştırdı.
Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...
- EGM son dakika: ÖGG sonuçları açıklandı mı? 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı
- MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...
- MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
- LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2021 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?