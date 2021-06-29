Transferde bomba gelişme: Fenerbahçe'nin aklı fikri Felipe Anderson'da!



Geçen sezon Porto'da 15 maça çıkabilen yıldız futbolcu 1 gol atarken, 3 asist yaptı. Brezilyalı kanat oyuncusu için eski kulübü Lazio'nun da devrede olduğu ifade ediliyor.

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