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Transferde bomba gelişme: Fenerbahçe'nin aklı fikri Felipe Anderson'da!

Fenerbahçe, teknik direktörünü hâlâ belirleyememesine karşı transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi var. Bonservisi İngiliz kulübü West Ham’da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler’e iletildi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Transferde bomba gelişme: Fenerbahçe'nin aklı fikri Felipe Anderson'da!

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor.

Bonservisi İngiliz kulübü West Ham'da olan kanat oyuncusu Felipe Anderson menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e iletildi.

ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR


28 yaşındaki futbolcuyla ilgili performans ve fiyat araştırması yapan yönetim, kesin kararı yeni teknik adama bıraktı. Anderson geçen sezonu Porto'da kiralık geçirmişti.

SON İKİ YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ


West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Sambacı, İngiliz kulübünün yeni sezon planında yer almıyor. Felipe Anderson'un özellikle son iki yılda önemli bir düşüş yaşadı.

15 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ


Geçen sezon Porto'da 15 maça çıkabilen yıldız futbolcu 1 gol atarken, 3 asist yaptı. Brezilyalı kanat oyuncusu için eski kulübü Lazio'nun da devrede olduğu ifade ediliyor.

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