Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Mehmet Aurelio görevinden ayrıldığını duyurdu
Fenerbahçe'de teknik direktörlük arayışları sürerken yapılan resmi açıklamada sürpriz bir ayrılık duyuruldu. Fenerbahçe Futbol Takımı teknik ekibinde bulunan antrenör Mehmet Aurelio "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile Fenerbahçe Kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım." açıklamasında bulunarak Fenerbahçe'den resmen ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı teknik ekibinde bulunan antrenör Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Eski milli futbolcu, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile Fenerbahçe Kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Aurelio, açıklamasını, "Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur." ifadeleriyle tamamladı.
MEHMET AURELİO KİMDİR?
Mehmet Aurélio (Marco Aurélio Brito Dos Prazeres) 15 Aralık 1977 Rio de Janeiro doğumludur. Brezilya asıllıdır. Sonradan Türk vatandaşı olmuştur ve Türk millî futbol takımı eski futbolcusudur. Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra Mehmet adını almıştır. Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başlamıştır ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel olmuştur. 2001 yılına kadar burada forma giymiştir. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gelmiştir.
MEHMET AURELİO TÜRKİYE KARİYERİ
Tecrübeli eski futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol atmıştır. 2003 yılında Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe'de oynamıştır. Fenerbahçe'de 219 kez görev yapan millî futbolcu, toplam 20 gol kaydetmiştir.
AURELİO REAL BETİS'E TRANSFER OLDU
2008 yılında Real Betis takımına giden Aurélio, İspanya'da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti. Burada oldukça başarılı bir performans sergileyen Aurelio, 2010-11 sezonu öncesi Beşiktaş teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehmet Aurélio, 1 Mart 2013 tarihinde eski kulübü Olaria ile sözleşme imzalamıştır. Aurélio, 19 Haziran 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor teknik direktörü olup, bedel ödemeden 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Kayseri Erciyesspor formasıyla 45 maça çıkmış ve sözleşmesi 19 Haziran 2014 tarihinde feshedilmiştir. Aurélio, 28 Haziran 2014 tarihinde Bilecikspor ile 3,5 yıllık anlaşma imzalamış, teknik direktörlüğe dönmüştür. 8 Nisan 2016 tarihinde Göztepe'nin teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 26 Ekim 2016 tarihinde Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirilmiştir.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Aurélio milli takımdayken, Millî futbol takımı'nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurélio, 2006 yılının Temmuz ayında Türk vatandaşlığına kabul edilmiştir. Daha önce Brezilya millî takımında oynamadığı için Türk millî takımında oynama hakkı bulunan Brezilya asıllı oyuncu, zamanın teknik direktörü Fatih Terim tarafından millî takıma çağrıldı ve Lüksemburg karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. 38 kere A millî takımda oynayan Aurélio, 3 gol atmıştır. A Milli takımda ise ilk golünü 12 Eylül 2007 tarihinde oynanan Macaristan karşısında atmıştır.
2008 yılında Avusturya-İsviçre'de yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edilmiş, Avrupa üçüncüsü olan kadroda yer almıştır.
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