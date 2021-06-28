Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Mehmet Aurelio görevinden ayrıldığını duyurdu

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Aurélio milli takımdayken, Millî futbol takımı'nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurélio, 2006 yılının Temmuz ayında Türk vatandaşlığına kabul edilmiştir. Daha önce Brezilya millî takımında oynamadığı için Türk millî takımında oynama hakkı bulunan Brezilya asıllı oyuncu, zamanın teknik direktörü Fatih Terim tarafından millî takıma çağrıldı ve Lüksemburg karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. 38 kere A millî takımda oynayan Aurélio, 3 gol atmıştır. A Milli takımda ise ilk golünü 12 Eylül 2007 tarihinde oynanan Macaristan karşısında atmıştır.

2008 yılında Avusturya-İsviçre'de yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edilmiş, Avrupa üçüncüsü olan kadroda yer almıştır.