Galatasaray'a İspanyol sol bek! Alex Moreno Aslan oluyor
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılı ekip yıldız bir ismi kadrosuna katmak üzere.. Sarı- Kırmızılılar, İspanyol ekibi Real Betis’in 28 yaşındaki yıldızı Alex Moreno ile prensipte anlaştı. Oyuncunun Galatasaray’ın önerdiği şartları kabul ettiği öğrenildi.
Yeni yönetim ile birlikte transferde atağa kalkan Galatasaray, sol kanadına yıldız bir ismi katmak üzere... Sarı- Kırmızılılar, İspanyol ekibi Real Betis'in 28 yaşındaki yıldızı Alex Moreno ile prensipte anlaştı.
Oyuncunun Galatasaray'ın önerdiği şartları kabul ettiği öğrenildi.
YILLIK 1.2 MİLYON EURO
Cimbom Real Betis ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Moreno'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Galatasaray yıldız oyuncuya yıllık 1.2 milyon Euro teklif etti.
3 MİLYON EURO'LUK İSTEK!
Prensipte anlaşma tamam ancak masadaki tek sorun zorunlu satın alma opsiyonu.
İspanyol ekibi Real Betis sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.
23 MAÇTA 2 ASİSTE İMZA ATTI
Cimbom'un açıklayacağı ilk yabancı transferin Alex Moreno olması bekleniyor. İspanyol yıldız, geçen sezon La Liga'da 23 maçta oynadı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 2 asist yaptı.
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