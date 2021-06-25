Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Aziz Yıldırım bunca zaman sonra bu açıklamaları neden yaptı? Fenerbahçe sevgisinden olduğu muhakkak. Belki de şunları söylemeye getirdi. "Fenerbahçe'yi sevmek yürek ister para değil. Fenerbahçe'yi sevmek dik duruş ister sızlanmak değil." Fenerbahçe'nin kalbini işaret ederken Ali Koç'a adresi gösterdi aslında; "yüzünü aydınlığa dön!" Transfere bonkör davranan Ali Koç'un cesarette yetersiz kalmasının ödettiği bedeller sadece giden şampiyonlukla sınırlı değil çünkü.