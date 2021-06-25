25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yıllar sonra ilk kez dün basının karşısına geçti. Suskunluğunu bozan Yıldırım, Ali Koç'a çok sert sözlerle yüklendi. Eski Başkan Aziz Yıldırım uzun süren konuşmasında çok kez Ali Koç'u başkanlık koltuğundan göndermekle itham etti. Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemi ile birlikte büyük zarar gördüğünü söyleyen Yıldırım, transferde açıklanmayan rakamları da söyleyerek büyük bir şok etkisi yarattı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, bugünkü köşesinde Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı olay açıklamalarını kaleme aldı. Yalçın yazısında Ali Koç için "Sınıfta kalmadık ama başarılı olamadık." Hayır Sayın Ali Koç sınıfta kaldınız!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.06.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 10:05
  • 1
  • 10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

İŞTE HAKKI YALÇIN'IN BÜYÜK SAVAŞ BAŞLIKLI YAZISI

Başkanlığı kaybettikten sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamalarına baktım mesajları netti, Ali Koç'a "seni affetmem" dedi. Fenerbahçe'de başkanlığın yerinde yeller estirirken Aziz Yıldırım gürledi. "Seni bu seyirciyle göndereceğim bunu bil! Ve gerçeklerin ceketini çıkardı, "Sen Aziz Yıldırım olamazsın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Ben sokaklarda büyüdüm sen pamuklara sarıldın."Ve benim bir senedir haykırdığım "kara gölgelere" getirdi sözü. "Sen 3 Temmuz'un içinde yoksun. Eğer FETÖ'cüleri yönetimde görürsem buraya gelirim. Bu Volkan Ballı'yı göndermezsen ben gelirim seninle beraber gönderirim!"

  • 3
  • 10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Aziz Yıldırım bunca zaman sonra bu açıklamaları neden yaptı? Fenerbahçe sevgisinden olduğu muhakkak. Belki de şunları söylemeye getirdi. "Fenerbahçe'yi sevmek yürek ister para değil. Fenerbahçe'yi sevmek dik duruş ister sızlanmak değil." Fenerbahçe'nin kalbini işaret ederken Ali Koç'a adresi gösterdi aslında; "yüzünü aydınlığa dön!" Transfere bonkör davranan Ali Koç'un cesarette yetersiz kalmasının ödettiği bedeller sadece giden şampiyonlukla sınırlı değil çünkü.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olduğunda başarılı olmasına kaçınılmaz gözüyle bakmıştım. 3 sezondur yaptığı hatalara çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim ama yanlışlarının hala farkında olmayışına daha bir şaşırıyorum.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!

Kendisiyle iki gün önce yapılan röportajda Fenerbahçe'nin 2020 yılı faiz giderlerini 76 milyon euro olarak açıklayan bir başkanın, 3 sezonda harcadığı transfer parası 225 milyon euro. Ali Koç röportajında şapkadan tavşan çıkartmaktan bahsediyordu da o şapkayı önce önüne koyması gerekiyor.

Not: Şapkayı önüne koymak düşünmeyi gerektiren bir eylemdir sihirbazlık simgesi değil.