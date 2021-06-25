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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Sınıfta kaldınız!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yıllar sonra ilk kez dün basının karşısına geçti. Suskunluğunu bozan Yıldırım, Ali Koç'a çok sert sözlerle yüklendi. Eski Başkan Aziz Yıldırım uzun süren konuşmasında çok kez Ali Koç'u başkanlık koltuğundan göndermekle itham etti. Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemi ile birlikte büyük zarar gördüğünü söyleyen Yıldırım, transferde açıklanmayan rakamları da söyleyerek büyük bir şok etkisi yarattı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, bugünkü köşesinde Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı olay açıklamalarını kaleme aldı. Yalçın yazısında Ali Koç için "Sınıfta kalmadık ama başarılı olamadık." Hayır Sayın Ali Koç sınıfta kaldınız!" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.06.2021 08:59Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 10:05