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Haberler Spor Haberleri Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi için anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi için anlaşma sağladı!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşması sağladı. İki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Ümit Milli takım forması giyen oyuncu için geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş da girişimde bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Galatasaray , Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktaladı. Ümit Milli Takım forması da giyen genç oyuncu için iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi GALATASARAY'DA FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ

Galatasaray son olarak 1,5 milyon Euro + 1 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz geçen sezon 1.Lig'de 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Siyah-beyazlıların, Keçiörengücü'nde top koşturan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın peşinde olduğu ifade edilmişti. Sol kanatta görev yapan Barış'ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde olduğu belirtildi.

Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sezonun ilk imzaları atıldı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile üçer senelik sözleşme imzaladı.

ALPASLAN'IN MAAŞI BELLİ OLDU

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AYTAÇ KARA TRANSFERİ DE RESMEN AÇIKLANDI!

Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

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