Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ankara Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz'ın transferi için anlaşma sağladı!

Galatasaray son olarak 1,5 milyon Euro + 1 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz geçen sezon 1.Lig'de 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı.