Vassilis Spanoulis basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı! "Başardıklarımla gururlu bir şekilde ayrılıyorum"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki Yunan oyun kurucu Spanoulis, "Basketbol benim için harika duygular ve çok güzel anlarla dolu bir yolculuk oldu. Olympiakos benim kaderim ve en güzel durağımdı. Hayallerimin ötesinde uzun bir kariyere sahip oldum. Başardıklarımla gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Tüm bu yıllar boyunca bana destek olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.