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Vassilis Spanoulis basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı! "Başardıklarımla gururlu bir şekilde ayrılıyorum"

Olympiakos'un tecrübeli basketbolcusu Vassilis Spanoulis kariyerini noktaladığını duyurdu. Spanoulis, "Basketbol benim için harika duygular ve çok güzel anlarla dolu bir yolculuk oldu. Olympiakos benim kaderim ve en güzel durağımdı. Hayallerimin ötesinde uzun bir kariyere sahip oldum. Başardıklarımla gururlu bir şekilde ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Vassilis Spanoulis basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı! Başardıklarımla gururlu bir şekilde ayrılıyorum

Yunanistan ekibi Olympiakos'un tecrübeli basketbolcusu Vassilis Spanoulis, kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki Yunan oyun kurucu Spanoulis, "Basketbol benim için harika duygular ve çok güzel anlarla dolu bir yolculuk oldu. Olympiakos benim kaderim ve en güzel durağımdı. Hayallerimin ötesinde uzun bir kariyere sahip oldum. Başardıklarımla gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Tüm bu yıllar boyunca bana destek olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olympiakos'un yanı sıra ülkesinde Panathinaikos ile Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets formaları da giyen Spanoulis, THY Avrupa Ligi'nde 2009, 2012, 2013'te şampiyonluk yaşamış ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilmişti. Yunan oyuncu, Avrupa Ligi'nde tüm zamanların sayı, asist, verimlilik puanı istatistiklerinde zirvede bulunuyor.

Yunanistan liginde 7 kez kupa sevinci yaşayan Spanoulis, milli takımda ise 2005 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmıştı.

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