EURO 2020'de çeyrek final heyecanı | Galler-Danimarka maçı CANLI anlatım - İlk yarıda tek gol var

Gruplarını 2. sırada tamamlayan ve son 16 turuna yükselen Galler ve Danimarka saat 19'da başlayan mücadelenin sonunda EURO 2020'nin ilk çeyrek finaline yükselen takımı belli olacak. Bu maçın galibi İtalya-Avusturya mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

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İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

DEV ERIKSEN FORMASI AÇILDI

Euro 2020'de B Grubu'nun açılış maçı olan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının ilk yarısı talihsiz bir duruma sahne olmuş mücadelenin 44. dakikasında bir anda yere yığılmıştı. Korku dolu bakışların ardından hastaneye kaldırılan yıldız futbolcu tedavisinin ardından taburcu olmuş ve futbola ara verdiği duyurulmuştu.

Galler - Danimarka maçı öncesi ise sahada dev Eriksen forması açıldı.

GALLER - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Danimarka maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalıyor.