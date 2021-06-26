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Fenerbahçe'de seçim sonuçları belli oldu! Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 6 bin 682 kongre üyesi oy kullanmıştı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Fenerbahçe'de seçim sonuçları belli oldu! Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.

6 BİN 459 OY

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.

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