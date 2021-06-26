Fenerbahçe'de seçim sonuçları belli oldu! Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.



Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.