Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi! Tek aday Ali Koç

KONUŞMASI SAYISI 90'DAN 50'YE DÜŞECEK

Fenerbahçe kongresinde 90 kişinin konuşma yapacak olması tartışmalara neden oldu. Sayının çokluğu sebebiyle konuşma yapacak kişi sayısı 50'ye düşürülecek. Konuşacak kişiler de kura yöntemiyle belirlenecek

Oy kullanma işlemi yarın saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'den sonra da oylarını kullanabilecek.

Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor.