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Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç için karar verildi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 2019-2020 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç için karar verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.

Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

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