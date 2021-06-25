Galatasaray'ın transfer listesindeki Steven Berghuis'in menajerinden flaş açıklama

Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılar, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen golcü kanat oyuncusu Steven Berghuis'i transfer listesine aldı.

Ancak Cimbom'a kötü haber geldi. Steven Berghuis'in menajeri Guido Albers, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Steven Berghuis'in menajeri Guido Albers yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile görüştük ama Steven başka bir takım da oynamak istiyor. Galatasaray'a teklif için teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon 41 kez forma giydi ve 21 gol atıp, 16 asistlik performansa imza attı. Ayrıca tecrübeli futbolcu 27 kez milli takım formasını giydi ve 2 golü var.