Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Kaan Ayhan savaşı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Kaan Ayhan transferinde karşı karşıya... Galatasaray, Kaan Ayhan ile büyük ölçüde anlaşırken, Fenerbahçe oyuncunun kulübü Sassuolo'ya 2 milyon Euro teklifte bulundu. İşte Kaan Ayhan transferiyle ilgili bütün gelişmeler...
Son yıllarda transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha savaşa başladı. Sırasıyla Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin transferinde büyük bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez Kaan Ayhan için savaşıyor.
Geçen sezon başında transfer olduğu Sassuolo'dan ayrılma kararı alan milli futbolcu uzun süredir Cimbom'un gündeminde yer alıyor. Hatta teknik direktör Fatih Terim'in seçim sonrası Kaan'la görüşme yaptığı ve Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın tam transferi bitirmesi beklenirken Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi.
Sarı-Lacivertliler'in Sassuolo ile temasa geçtiği ve 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. İtalyan kulübünün teklife olumlu yaklaştığı da ifade edildi. Bu gelişme flaş sonrası tüm gözler Galatasaray'a çevrildi. Kaan'ın transferini çok isteyen Fatih Terim'in bu konuda yönetime baskı yaptığı ve Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Sassuolo ile masaya oturacağı ifade edildi.
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Fenerbahçe gibi 2 milyon Euro'luk teklif yapacak. Kaan Ayhan'ın Terim faktörü nedeniyle Cimbom'a daha sıcak baktığı ancak kulüplerin anlaşması durumunda Kadıköy'ün yolunu da tutabileceği öğrenildi.
Savunmanın ortasında, sağ bekte ve ön libero pozizyonunda görev yapabilen Kaan Ayhan, Milli Takımımız'ın da önemli parçalarından.
26 yaşında ve 1.85 boyunda olan yıldız futbolcunun Sassuolo ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan 40 kez milli formayı terletip 4 gol kaydetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Nefes kesen eleme...
- Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı?
- İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...
- Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor?
- Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu pazardan sonra...
- Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...
- Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...
- Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı...
- YKS sınavı kimlik yenilemek zorunlu mu? YKS sınavına eski kimlikle girilir mi?
- Sınav programı açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı?