Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Kaan Ayhan savaşı







26 yaşında ve 1.85 boyunda olan yıldız futbolcunun Sassuolo ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan 40 kez milli formayı terletip 4 gol kaydetti.

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