Alman basınından olay iddia! Fenerbahçe Boateng’e teklif götürdü
Yeni sezona yeni umutlarla girmek isteyen Fenerbahçe'de Alman yıldız Jerome Boateng sesleri yükseliyor. Bild gazetesi, sarı lacivertli yönetimin Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Boateng’e teklif götürdüğünü yazdı.
32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağı kaydedildi. Mesut'un Alman Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.