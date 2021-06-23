Galatasaray Benfica'dan onu da istiyor! Florentino Luis için girişimler başladı

Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturması ve Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlük görevine dönmesiyle, Galatasaray 'da transfer çalışmalarına hız verildi. Elmas'ın, Terim'le yaptığı ilk görüşme sonrasında ekibine iki transfer için talimat verdiği öğrenildi. Portekiz medyasında yer alan iddiaya göre, Cim Bom'un gündemindeki bu iki genç oyuncunun da bonservisi Benfica'da. Bir tanesi, Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Gedson Fernandes... 22 yaşındaki Portekizli futbolcuyla, Fatih Terim'in bizzat görüşerek ikna edeceği gelen haberler arasında. Ancak Aslan, Gedson dışında Benfica'dan bir genci daha gözüne kestirdi.

MONACO'DA KİRALIK OYNADI

Yine Portekiz basınındaki iddialara göre bu oyuncu, Benfica'nın 21 yaşındaki ön liberosu Florentino Luis.U15'ten bu yana Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarında forma giyen Florentino, geçen sezonu Monaco'da kiralık olarak geçirdi. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Portekizli futbolcuyu, tıpkı Gedson Fernandes'te olduğu gibi Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği ileri sürülüyor. Yeni yönetimin, bu iki futbolcu için de Benfica ile masaya oturduğu ve sürecin çok uzamadan, transferlerin tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.