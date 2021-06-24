Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Joachim Löw sürprizi! Alman teknik adam Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

1998/99 sezonunda Joachim Löw'ün yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev alan ve daha sonra 2008-2018'de Löw ile Almanya Milli Takımı için çalışan Heracles Teknik Direktörü Frank Wormuth, Alman teknik adamın Fenerbahçe yıllarını anlattı, yeniden Türkiye'ye dönebileceğini belirtti.

"Söz konusu Löw ise her şey mümkün, buna Türkiye'ye dönmek de dahil. Ancak hala ne yapacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bence şu an aklında Almanya'dan sonra nerede çalışacağına dair hiçbir şey yoktur, çünkü tamamen EURO 2020'ye odaklanmıştır.

EURO 2020 başlamadan birkaç gün önce ona şans diledim, cevabından sonra turnuvaya motive olduğunu anladım. Jogi motive olursa cevapları normalden farklı olarak hep çok kısa olur. O andan itibaren, onunla iletişim kurmam gerekmediği sürece yalnız bırakmam gerektiğini anladım."