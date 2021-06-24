Beşiktaş'ta dikkat çeken Vida gelişmesi! 3 taliplisi var
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... İtalya Ligi takımlarından Fiorentina, Torino ve Cagliari, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.
ÜÇ İTALYAN TAKIMI PEŞİNDE
A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer edilen Vida, Beşiktaş ile çıktığı 133 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetti.