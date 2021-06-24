Beşiktaş'ta dikkat çeken Vida gelişmesi! 3 taliplisi var

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş 'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer listesine aldı.

ÜÇ İTALYAN TAKIMI PEŞİNDE

A Spor'da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida'yla ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den transfer edilen Vida, Beşiktaş ile çıktığı 133 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetti.

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