23 Haziran 2021, Çarşamba
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Beşiktaş ve Galatasaray Halil Akbunar kapışması! Kara Kartal'dan Aslan'a çalım

Transferde ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray Halil Akbunar için karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Beşiktaş ve Galatasaray Halil Akbunar kapışması! Kara Kartal'dan Aslan'a çalım

Transferde hareketli günler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.

KARTAL 1 ADIM ÖNE GEÇTİ…
Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın 1 adım önde olduğu da ifade ediliyor.

Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.

BU İŞTEN GÖZTEPE KARLI ÇIKACAK
Galatasaray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik.

Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp Göztepe olacak gibi.

HARİKA BİR SEZONA İMZA ATTI
27 yaşında ve 1.67 boyunda olan Halil Akbunar her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Milli Takım kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti.

DEĞERİNİ 2'YE KATLADI
Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon değerini 2'ye katladı. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro'yu bulan yıldız futbolcu çabukluğu ile dikkat çekiyor.

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