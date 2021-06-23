Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi! İtalyan ekibine teklif yapıldı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Teknik direktör krizini çözen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen milli yıldızlarımızdan Kaan Ayhan için Galatasaray devredeyken Beşiktaş'ın da İtalyan ekibine teklifini ilettiği belirtildi.
Süper Lig'de geride kalan sezonun son dakikasına kadar şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Galatasaray , bu kez transferde karşı karşıyalar. Galatasaray'ın gözdesi Sassuolo forması giyen milli yıldızlarımızdan Kaan Ayhan için teklif Beşiktaş'tan geldi.
Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo'ya bir kiralama teklifinde bulundu. İki tarafın birkaç gün içinde yeniden masaya oturmaları bekleniyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi adına kadrosunu geniş tutmak isteyen Beşiktaş, birçok pozisyonda forma giyebiliyor olması nedeniyle Kaan Ayhan'ın transferini bitirmek istiyor.
Geçtiğimiz yaz 2.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibinin formasıyla bu sezon 20 maça çıkmıştı.
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