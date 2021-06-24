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Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! Cimbom Yunan ekibi Aris ile karşılaşacak

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 3 Temmuz'da Yunanistan'ın Aris takımıyla hazırlık maçı yapacak. Cimbom böylece PSV maçı öncesinde ilk ciddi sınavına çıkmış olacak.

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Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! Cimbom Yunan ekibi Aris ile karşılaşacak

Galatasaray'da seçimin sona ermesinin ardından yeni yönetim belli oldu ve başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu.

Sarı-kırmızılıların yeni başkanı, göreve gelir gelmez takımı yine Fatih Terim'e emanet etmişti. Bu karar sonrası Florya'ya inen deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti. Sarı-kırmızılıların sahaya ineceği tarih de belli oldu.

Yunanistan ekiplerinden Aris, Galatasaray'la 3 Temmuz'da hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Cimbom böylelikle yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkmış olacak.

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