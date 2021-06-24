Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! Cimbom Yunan ekibi Aris ile karşılaşacak

Sarı-kırmızılıların yeni başkanı, göreve gelir gelmez takımı yine Fatih Terim'e emanet etmişti. Bu karar sonrası Florya'ya inen deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti. Sarı-kırmızılıların sahaya ineceği tarih de belli oldu.