Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu! Cimbom Yunan ekibi Aris ile karşılaşacak
2021-2022 sezonu hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, 3 Temmuz'da Yunanistan'ın Aris takımıyla hazırlık maçı yapacak. Cimbom böylece PSV maçı öncesinde ilk ciddi sınavına çıkmış olacak.
Galatasaray'da seçimin sona ermesinin ardından yeni yönetim belli oldu ve başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu.
Sarı-kırmızılıların yeni başkanı, göreve gelir gelmez takımı yine Fatih Terim'e emanet etmişti. Bu karar sonrası Florya'ya inen deneyimli teknik adam, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermişti. Sarı-kırmızılıların sahaya ineceği tarih de belli oldu.
Yunanistan ekiplerinden Aris, Galatasaray'la 3 Temmuz'da hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Cimbom böylelikle yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavına çıkmış olacak.
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