Galatasaray şova başlıyor! Burak Elmas yönetimi düğmeye basıyor
Galatasaray transferleri arka arkaya yapacak. Tarihi genel kurulun ardından Galatasaray’ın 38. başkanı olan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Burak Elmas'ın ilk işi Fatih Terim'e imza attırmak olacak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.
Tarihi bir genel kurulun ardından Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Elmas ilk olarak Fatih Terim'e imza attıracak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.
PSV KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK
Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan kritik PSV Eindhoven maçına kadar eksiklerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk olarak acil ihtiyaç olarak bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
MONACO İLE GÖRÜŞME YAPILDI
Listenin ilk sırasında Henry Onyekuru, Kaan Ayhan, Alex Moreno ve Halil Akbunar bulunuyor. Burak Elmas yönetimi seçim öncesi Onyekuru konusunda Monaco ile görüşme yapmıştı.
BETİS İLE MASAYA OTURULACAK
Fransız kulübünün opsiyon süresi dolmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar'a transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Alex Moreno için de Real Betis kulübüyle hemen temas sağlanacak.
TERİM BUGÜN FLORYA'DA
Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'e çevrilmişti... Dün Elmas'tan beklenen açıklama geldi. Elmas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın bugün Florya'da olacağını söyledi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Başkan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadesini kullandı. Yeni yönetim yarın Türk Telekom Stadı'nda mazbatayı aldıktan sonra Terim'le resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli hocanın sözleşme süresinin 3 yıl olacağı da gelen bilgiler arasında.
EMRE AŞIK FLORYA'YA DÖNEBİLİR
Ümit Davala ve Levent Şahin'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Fatih Terim'in teknik heyete yeni isimler alacağı öğrenildi. Emre Aşık'la bu konuda bir görüşme yapıldığı gelen bilgiler arasında.
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