Galatasaray şova başlıyor! Burak Elmas yönetimi düğmeye basıyor

TERİM BUGÜN FLORYA'DA

Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'e çevrilmişti... Dün Elmas'tan beklenen açıklama geldi. Elmas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın bugün Florya'da olacağını söyledi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Başkan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadesini kullandı. Yeni yönetim yarın Türk Telekom Stadı'nda mazbatayı aldıktan sonra Terim'le resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli hocanın sözleşme süresinin 3 yıl olacağı da gelen bilgiler arasında.