21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray şova başlıyor! Burak Elmas yönetimi düğmeye basıyor

Galatasaray şova başlıyor! Burak Elmas yönetimi düğmeye basıyor

Galatasaray transferleri arka arkaya yapacak. Tarihi genel kurulun ardından Galatasaray’ın 38. başkanı olan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Burak Elmas'ın ilk işi 'e imza attırmak olacak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Galatasaray şova başlıyor! Burak Elmas yönetimi düğmeye basıyor

Tarihi bir genel kurulun ardından Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Elmas ilk olarak 'e imza attıracak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.

PSV KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK
Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan kritik maçına kadar eksiklerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk olarak acil ihtiyaç olarak bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

MONACO İLE GÖRÜŞME YAPILDI
Listenin ilk sırasında , , ve bulunuyor. Burak Elmas yönetimi seçim öncesi Onyekuru konusunda ile görüşme yapmıştı.

BETİS İLE MASAYA OTURULACAK
Fransız kulübünün opsiyon süresi dolmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar'a transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Alex Moreno için de kulübüyle hemen temas sağlanacak.

TERİM BUGÜN FLORYA'DA
Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Galatasaray'da tüm gözler Fatih Terim'e çevrilmişti... Dün Elmas'tan beklenen açıklama geldi. Elmas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın bugün 'da olacağını söyledi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Başkan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadesini kullandı. Yeni yönetim yarın 'nda mazbatayı aldıktan sonra Terim'le resmi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli hocanın sözleşme süresinin 3 yıl olacağı da gelen bilgiler arasında.

FLORYA'YA DÖNEBİLİR
Ümit Davala ve 'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Fatih Terim'in teknik heyete yeni isimler alacağı öğrenildi. Emre Aşık'la bu konuda bir görüşme yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Terim'den Galatasaray açıklaması TERİM'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Elmas'tan Terim açıklaması GALATASARAY BAŞKANI ELMAS'TAN TERİM AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA