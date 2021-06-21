Fenerbahçe'den sol açık harekatı! Fabio Martins, Djenepo veya Danjuma Kanarya olacak
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, daha güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda sol açık mevkisi için düğmeye bastı. Müzmin sakat Diego Perotti ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu. İşte bütün detaylar...
Yeni sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sol açık mevkisi için düğmeye bastı.
Müzmin sakat Diego Perotti ile devam etmeme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetim 3 futbolcu için aynı anda girişimde bulundu ve kulüplerine teklif sundu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Sarı-Lacivertliler Fabio Martins için Braga'ya, Moussa Djenepo için Southampton'a, Arnaut Danjuma için de Bournemouth takımıma satın alma opsiyonlu teklifi iletti.
İLK TERCİH FABİO MARTİNS
3 isim belirlense de Fenerli kurmayların ilk tercihinin bonservisi Braga'da olan Brezilya asıllı Portekizli oyuncu Fabio Martins olduğu öğrenildi. Martins sezonu Al Shabab Riyad'da kiralık geçirmişti.
NOKTA ATIŞ GERÇEKLEŞECEK
27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Martins'in piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.
Fenerbahçe, bu transferi bitirmesi durumunda Başkan Koç'un ifade ettiği nokta atışı gerçekleştirmiş olacak.
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