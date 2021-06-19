Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?

Son dakika... Galatasaray başkanı kim oldu? Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışıyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimde 3 yıllığına yeni başkan seçilecek. Bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimi ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU? SON DURUM...

Galatasaray'ın yeni başkanı henüz açıklanmadı. 3 yıllığına yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sonuçların 2-3 saat içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.