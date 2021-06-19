Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
Son dakika... Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğa bakılmaksızın Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda bugün gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçiyor. Mustafa Cengiz sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadı. 5 isim başkanlık için yarışıyor. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Galatasaray başkanı kim oldu? Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışıyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimde 3 yıllığına yeni başkan seçilecek. Bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimi ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir? İşte haberin detayları...
GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU? SON DURUM...
Galatasaray'ın yeni başkanı henüz açıklanmadı. 3 yıllığına yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sonuçların 2-3 saat içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KAZANAN 38. BAŞKAN OLACAK
Bugünkü genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak.
1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı sarı-kırmızılılarda geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı.
BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:
Metin Öztürk:
Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.
İbrahim Özdemir:
Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.
Eşref Hamamcıoğlu:
Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.
Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.
Burak Elmas:
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
Yiğit Şardan:
Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.
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