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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

 Başkanı , sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi. 'den çıktıklarını ifade eden Cengiz, "Daha bir yılımız olmasına rağmen bugün itibariyle Finansal Fair Play'den çıkış yaptık." dedi. Sarı-kırmızılı takım,  ile yapılan anlaşma gereği transferde oyuncu satmadan transfer yapamıyordu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

Son dakika transfer gelişme... Başkanı , sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi. Finansal Fair Play'den çıktıklarını ifade eden Cengiz, "Daha bir yılımız olmasına rağmen bugün itibariyle Finansal Fair Play'den çıkış yaptık." dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Geldiğimizden beri ile uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık ama kendimizi iyi ifade ettik ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. Arkasından CAS'a gitti dava. Orada da kazandık. Satmadan alamama kuralı bizi çok sınırladı. Bize eleştiride bulundular, onlara da hak veriyorum.

CENGİZ MÜJDEYİ AÇIKLADI

Şimdi size müjdeyi vereceğim. Bugün itibarıyla biz, daha bir yılımız olmasına rağmen Finansal Fair Play'den çıkış yaptık. Buradan 'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular. Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar.

UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım.Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye. Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı.

Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor."

GALATASARAY'IN HUZURA İHTİYACI VAR

Yarın seçimlerde başkanlık için mücadele edecek olan adaylara da bir çağrıda bulunan başkan Cengiz, "Bu bir günde olmadı, çok çalıştık. Galatasaray dünya bu yapılandırmadan çıkış yapan sanırım ilk Türk takımı. Sizlerin varlığı bana her zaman güç verdi. Kötü söyleyenler de oldu, canları sağ olsun. Camia bugünlerde çok gergin, ben huzur istiyorum. Seçime baş kaldırıp nasıl seçim yapabilirdim? Lütfen, bütün adaylar değerli. Bütün adayların listelerinde çok değerli arkadaşlarım var. Birbirlerine çatmayı bıraksınlar. Zaten sadece bana çatıyorlar. Demek ki hızlarını alamamışlar ama kızmıyorum. Birbirinize sert yapmayın, Galatasaray'ın huzura ihtiyacı var. 2 aydır her platformda konuşuldu. Ben hiçbirinin aleyhine konuşmadım. Özellikle konuşmadım çünkü seçim halinin düzgünce yürümesini istedim" şeklinde konuştu.

BEN HİÇBİR ADAYA DÜŞMAN DEĞİLİM

Yarın yapılacak olan başkanlık seçiminde desteklediği bir aday var mı, soruna ise başkan Cengiz, "Benim için hepsi değerli çünkü hepsi Galatasaraylı. Onlar da kendini yoruyor ve parçalıyor. Burada önemli olan iyilikle anılmak. Ben öyle anılmak isterim. Ben, hiçbirine düşman değilim. İsterim ki hepsi başarılı olsun. Takdir edersiniz ki, kurumsal hafıza çok önemli. 65 milyon Euro, kredi kullanma durumu vardı ve bunlar kalkıyor. Yeni gelecek başkan, finansal fair play açısından dümdüz bir yolda yürüyecek. Bu yılı biz hallettik. Önümüzdeki yıl aşma noktasını da kaldırıyoruz. Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşması var. Yapılan anlaşma çok hayırlı. Şimdi yürüyen bir süreç var" cevabını verdi.

Öte yandan Galatasaray'ın FFP kıskacındaki idari, mali ve sportif kısıtlamalarının tamamının kaldırıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray'ın anlaşmadan 1 yıl erken çıkmak için yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020-21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır."

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