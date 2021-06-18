Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

CENGİZ MÜJDEYİ AÇIKLADI

Şimdi size müjdeyi vereceğim. Bugün itibarıyla biz, daha bir yılımız olmasına rağmen Finansal Fair Play'den çıkış yaptık. Buradan UEFA'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular. Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar.

UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım.Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye. Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı.

Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor."