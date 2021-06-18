Türkiye-İsviçre maçına 'sabıkalı' hakemi verdiler! Tutuklanmıştı

POLİSE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI!

Emniyete verdiği ifadesinde eve iş yemeği için gittiğini söyleyen Vincic, "Orada eler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim. Orada herhangi bir şey yapmadım. Evde fuhuş partisi yoktu. Silahları ise baskından sonra gördüm. İş görüşmesi için oradaydım" demişti.

Sırp kızları bu tip partilerde kullandığı belirtilen Tijana Ajfon isimli bir kadının da bu partide yakalandığı açıklanmıştı.