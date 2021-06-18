18 Haziran 2021, Cuma
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Başakşehir'den ayrılan 36 yaşındaki Demba Ba'nın yeni kulübü belli oldu | Son dakika transfer gelişmesi

'den ayrılan , 'nin  takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Başakşehir'den ayrılan 36 yaşındaki Demba Ba'nın yeni kulübü belli oldu | Son dakika transfer gelişmesi

Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Senegalli golcü Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu.

İstanbul temsilcisi Başakşehir ile sözleşmesi feshedilerek yolları ayrılan Demba Ba'nın yeni takımı İsviçre ekibi Lugano oldu.

Tecrübeli golcünün yeni takımıyla 1 yıllık anlaşma yaptığı duyuruldu.

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