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Son dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımı Bosna Hersek'e yenildi

Son dakika haberleri... , 'ndaki ikinci maçında 'e 64-54 yenildi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımı Bosna Hersek'e yenildi

A Milli Takım , EuroBasket C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.

Bosna Hersek bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Milli Takım, gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 mağlup olmuştu.

Çeyrek final iddiası devam eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak.

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