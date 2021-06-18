Son dakika: A Milli Kadın Basketbol Takımı Bosna Hersek'e yenildi
Son dakika haberleri... A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.
A Milli Takım , EuroBasket C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.
Bosna Hersek bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Milli Takım, gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 mağlup olmuştu.
Çeyrek final iddiası devam eden Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak.