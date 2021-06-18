18 Haziran 2021, Cuma
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Galatasaray'ın gençleri maaşlarından rahatsız! Taylan ve Kerem Aktürkoğlu isyanın eşiğinde

'ın genç oyuncuları aldıkları ücret dolayısıyla isyanın eşiğinde. Galatasaray'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağırtacak. Sarı- Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan bu sezon 6.5 milyon TL kazancak. Yeni transferler 6.5 milyon TL, 5 milyon TL kazanacak. ve ise sabit kalan maaşlarından şikayetçi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Galatasaray'ın gençleri maaşlarından rahatsız! Taylan ve Kerem Aktürkoğlu isyanın eşiğinde

Galatasaray'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağırtacak.

Sarı- Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan bu sezon 6.5 milyon TL kazancak.

Yeni transferler 6.5 milyon TL, 5 milyon TL kazanacak. Ancak takımın banko ismi olmayı başaran ve kadrosunda da kendisine yer bulan 'nın yıllık maaşı 2.5 milyon TL'de kaldı.

Bunun haksızlık olduğunu düşünen milli futbolcu menajeri aracılığıyla maaşının düzeltilmesini isteyeceği öğrenildi.

Aynı şekilde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen bir başka isim olan 'nun maaşı ise 900 bin TL.

22 yaşındaki oyuncunun durumdan rahatsızlık duyduğu ve maaşında iyileştirme yapılmasını talep edeceği gelen haberler arasında.

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