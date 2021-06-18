Galatasaray'ın gençleri maaşlarından rahatsız! Taylan ve Kerem Aktürkoğlu isyanın eşiğinde

Yeni transferler Aytaç Kara 6.5 milyon TL, Alpaslan Öztürk 5 milyon TL kazanacak. Ancak takımın banko ismi olmayı başaran ve EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer bulan Taylan Antalyalı'nın yıllık maaşı 2.5 milyon TL'de kaldı.