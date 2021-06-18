Galatasaray'ın gençleri maaşlarından rahatsız! Taylan ve Kerem Aktürkoğlu isyanın eşiğinde
Galatasaray'ın genç oyuncuları aldıkları ücret dolayısıyla isyanın eşiğinde. Galatasaray'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağırtacak. Sarı- Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan Ömer Bayram bu sezon 6.5 milyon TL kazancak. Yeni transferler Aytaç Kara 6.5 milyon TL, Alpaslan Öztürk 5 milyon TL kazanacak. Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu ise sabit kalan maaşlarından şikayetçi.
Galatasaray'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağırtacak.
Sarı- Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan Ömer Bayram bu sezon 6.5 milyon TL kazancak.
Yeni transferler Aytaç Kara 6.5 milyon TL, Alpaslan Öztürk 5 milyon TL kazanacak. Ancak takımın banko ismi olmayı başaran ve EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer bulan Taylan Antalyalı'nın yıllık maaşı 2.5 milyon TL'de kaldı.
Bunun haksızlık olduğunu düşünen milli futbolcu menajeri aracılığıyla maaşının düzeltilmesini isteyeceği öğrenildi.
Aynı şekilde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen bir başka isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ise 900 bin TL.
22 yaşındaki oyuncunun durumdan rahatsızlık duyduğu ve maaşında iyileştirme yapılmasını talep edeceği gelen haberler arasında.
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