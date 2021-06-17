Cristiano Ronaldo geçmişinden kaçamadı! Coca Cola reklamında oynamış

Ronaldo'nun marka şişelerini masadan kaldırmasıyla şirket hisseleri yüzde 1,6 gerilerken Coca Cola 4 milyar dolar değer kaybetmişti. Macaristan maçı gündeminden çok bu olayın yankıları günlerce sürdü. Yaşananların ardından Ronaldo'nun 2006 Dünya Kupası'nda rol aldığı Coca-Cola reklam filmi akıllara geldi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: İKİ YÜZLÜ

Çin'de yayınlanan reklamda markanın yüzü olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada bir grup tarafından iki yüzlülükle suçlandı. Ronaldo destekçileri ise reklamın gençlik döneminde çekildiğine vurgu yaparak 36 yaşındaki süper yıldızın üst düzey performansını ön plana çıkarıyor.

Avustralyalı YouTube yayıncısı Jake Buckley, "Cristiano Ronaldo kolayı sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" şeklinde bir çıkış yaptı.

2013'TE KIZARMIŞ TAVUK ZİNCİRİ REKLAMINDA ROL ALDI

Cristiano Ronaldo 2013 yılında ise kızarmış tavuk zinciri reklamında oynamıştı. Bunun öncesinde ise çocuklarını cips yiyip kola içerken yakalamaktan dolayı mutsuz olduğunu ifade etmişti.

ROONEY: RONALDO KİLO ALMAK İÇİN HAMBURGER YERDİ

United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney de Portekizli takım arkadaşının kilo almak için fazla sayıda hamburger tükettiğine dikkat çekmişti.

Ronaldo'nun Manchester United'tan takım arkadaşı Wayne Rooney de Portekizli yıldızın kilo almak için Big Mac hamburgerleri yediğini söylemişti.

SU İÇİLMESİNİ ÖNERDİ

Ronaldo, basın toplantısında masada önünde duran Coca Cola şişelerini kalmış yerine su koymuştu. Ünlü futbolcu hatta pet şişedeki suyu havaya kaldırarak 'Su' demişti. Bu sözleriyle gündeme oturan Portekizli futbolcu daha önceden de sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle dikkat çekmişti.