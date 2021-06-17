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Cristiano Ronaldo geçmişinden kaçamadı! Coca Cola reklamında oynamış

'ye mücadelelerden çok 'nun basın toplantısında yaptığı çıkışı damga vurmuştu. Basın toplantısı esnasında önündeki Coca Cola şişelerini masadan kaldıran Ronaldo'nun, 2006 yılında Coca Cola için kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Portekizlinin yıllar önce oynadığı reklam büyük yankı bulurken, sosyal medyada konuya ilişkin muhtelif görüşler var.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Cristiano Ronaldo geçmişinden kaçamadı! Coca Cola reklamında oynamış

Dünyaca ünlü futbolcu 'nun - maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sponsor firmalardan Coca-Cola'nın şişelerini masadan kaldırması gündem olurken, Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı reklamlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ronaldo'nun marka şişelerini masadan kaldırmasıyla şirket hisseleri yüzde 1,6 gerilerken 4 milyar dolar değer kaybetmişti. Macaristan maçı gündeminden çok bu olayın yankıları günlerce sürdü. Yaşananların ardından Ronaldo'nun 'nda rol aldığı Coca-Cola reklam filmi akıllara geldi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: İKİ YÜZLÜ

'de yayınlanan reklamda markanın yüzü olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada bir grup tarafından iki yüzlülükle suçlandı. Ronaldo destekçileri ise reklamın gençlik döneminde çekildiğine vurgu yaparak 36 yaşındaki süper yıldızın üst düzey performansını ön plana çıkarıyor.

Avustralyalı YouTube yayıncısı , "Cristiano Ronaldo kolayı sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" şeklinde bir çıkış yaptı.

2013'TE KIZARMIŞ TAVUK ZİNCİRİ REKLAMINDA ROL ALDI

Cristiano Ronaldo 2013 yılında ise kızarmış tavuk zinciri reklamında oynamıştı. Bunun öncesinde ise çocuklarını cips yiyip kola içerken yakalamaktan dolayı mutsuz olduğunu ifade etmişti.

ROONEY: RONALDO KİLO ALMAK İÇİN HAMBURGER YERDİ

United'ın efsane isimlerinden de Portekizli takım arkadaşının kilo almak için fazla sayıda hamburger tükettiğine dikkat çekmişti.

Ronaldo'nun 'tan takım arkadaşı Wayne Rooney de Portekizli yıldızın kilo almak için hamburgerleri yediğini söylemişti.

SU İÇİLMESİNİ ÖNERDİ

Ronaldo, basın toplantısında masada önünde duran Coca Cola şişelerini kalmış yerine su koymuştu. Ünlü futbolcu hatta pet şişedeki suyu havaya kaldırarak 'Su' demişti. Bu sözleriyle gündeme oturan Portekizli futbolcu daha önceden de sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle dikkat çekmişti.

AKIMA KATILAN SON İSİM LOCATELLI

Cristiano Ronaldo, basın toplantısındaki tepkisi sonrası Fransa Milli Takımı'nın Müslüman futbolcusu Paul Pogba da masadaki alkollü içecek şişesini kamera önünden çekmişti. Son olarak İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de benzer bir harekete imza attı. İtalya'nın İsviçre'yi 3-0 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Locatelli, basın toplantısında önünde yer alan kola şişelerini kenara aldı ve önüne su şişesini koydu.

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