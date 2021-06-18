18 Haziran 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta imza şov başlıyor! Sergen Yalçın, Kenan Karaman ve Salih Uçan...

Beşiktaş'ta imzalar peş peşe gelecek. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacak. Ardından ise daha önce anlaşmaya vardığı ve Karaman’ı kadrosuna katacak. Beşiktaş Başkanı Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte Beşiktaşlıların beklediği haberle ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Beşiktaş'ta imza şov başlıyor! Sergen Yalçın, Kenan Karaman ve Salih Uçan...

Beşiktaş önümüzdeki hafta transfer şova başlıyor...

Siyah-Beyazlılar, teknik direktör ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacak.

Ardından ise daha önce anlaşmaya vardığı ve Karaman'ı kadrosuna katacak. Beşiktaş Başkanı Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sergen Yalçın'ın imzası sonrasında gözler transfere çevrilecek.

Transfer komitesi, 48 yaşındaki çalıştırıcıdan sonra ve Kenan da açıklanacak. Yönetim, 2 yıldız dışında transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Beşiktaş transferde bonservisi elinde olan oyuncularla görüşme yapıyor.

geçen sezon da yüksek bonservis ücreti ödememişti. Siyah- Beyazlılar, serbest durumda olan Kenan ve Salih için de bonservis bedeli ödemeyecek.

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