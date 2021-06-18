Beşiktaş'ta imza şov başlıyor! Sergen Yalçın, Kenan Karaman ve Salih Uçan...
Beşiktaş'ta imzalar peş peşe gelecek. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacak. Ardından ise daha önce anlaşmaya vardığı Salih Uçan ve Kenan Karaman’ı kadrosuna katacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte Beşiktaşlıların beklediği haberle ilgili tüm detaylar...
Beşiktaş önümüzdeki hafta transfer şova başlıyor...
Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacak.
Ardından ise daha önce anlaşmaya vardığı Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sergen Yalçın'ın imzası sonrasında gözler transfere çevrilecek.
Transfer komitesi, 48 yaşındaki çalıştırıcıdan sonra Salih ve Kenan da açıklanacak. Yönetim, 2 yıldız dışında transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Beşiktaş transferde bonservisi elinde olan oyuncularla görüşme yapıyor.
Kartal geçen sezon da yüksek bonservis ücreti ödememişti. Siyah- Beyazlılar, serbest durumda olan Kenan ve Salih için de bonservis bedeli ödemeyecek.
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