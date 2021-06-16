16 Haziran 2021, Çarşamba
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Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya: Her şey Vidal için

ve Şilili yıldız Arturo 'in transferi için karşı karşıya. ’in menajeri , hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti. Vidal’in ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich “Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz ’nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal ’den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı” dedi. İşte Vidal'in olası transferine ilişkin bütün detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya: Her şey Vidal için

ve transferde karşı karşıya geldi.

Arturo 'in menajeri , hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.

Vidal'in ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich "Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz 'nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal 'den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı" dedi.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR


Beşiktaş'ın Vidal için ısrarcı olduğu vurgulanırken, Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde Şilili yıldızın menajeri ile bir araya geleceği belirtildi.

Galatasaray'ın da 19 Haziran'daki seçimi sonrası Vidal transferinde gelişme yaşanabileceği bildirildi. İnter'in ise Vidal'in gidişine izin vereceği öğrenildi.

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