Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya: Her şey Vidal için

Vidal'in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich "Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye'den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı" dedi.