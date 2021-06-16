Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya: Her şey Vidal için
Galatasaray ve Beşiktaş Şilili yıldız Arturo Vidal'in transferi için karşı karşıya. Arturo Vidal’in menajeri Fernando Felicevich, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti. Vidal’in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich “Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye’den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı” dedi. İşte Vidal'in olası transferine ilişkin bütün detaylar...
Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi.
Arturo Vidal'in menajeri Fernando Felicevich, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.
Vidal'in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich "Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye'den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı" dedi.
BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR
Beşiktaş'ın Vidal için ısrarcı olduğu vurgulanırken, Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde Şilili yıldızın menajeri ile bir araya geleceği belirtildi.
Galatasaray'ın da 19 Haziran'daki seçimi sonrası Vidal transferinde gelişme yaşanabileceği bildirildi. İnter'in ise Vidal'in gidişine izin vereceği öğrenildi.
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