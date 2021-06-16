16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye Futbol Federasyonundan harcama limiti açıklaması! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kararı

Türkiye Futbol Federasyonundan harcama limiti açıklaması! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kararı

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan son dakika açıklamasına göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, için 437 ve için 397 milyon lira limit belirlendi. İşte detaylar...

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonundan harcama limiti açıklaması! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kararı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Türkiyenin Galler maçı | CANLI TÜRKİYE'NİN GALLER MAÇI | CANLI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA