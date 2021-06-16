Türkiye Futbol Federasyonundan harcama limiti açıklaması! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kararı
Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan son dakika açıklamasına göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi. İşte detaylar...
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: