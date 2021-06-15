Beşiktaş'ta Ljajic gidiyor, Alex Teixeira geliyor! Kara Kartal yıldızını buldu

Siyah-Beyazlı kurmaylar Çin kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten Alex Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira yıllık maaşını 3 milyon Euro'ya kadar düşürse de Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'da diretiyor.