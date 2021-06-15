15 Haziran 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Ljajic gidiyor, Alex Teixeira geliyor! Kara Kartal yıldızını buldu

transferde gaza bastı. Sergen Yalçın ile anlaşma sağladıktan sonra tüm enerjisini transferlere yönlendiren Beşiktaş, forvet arkasına 1. sınıf bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı kurmaylar kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira yıllık maaşını 3 milyon Euro'ya kadar düşürse de Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'da diretiyor. İşte Alex Teixeira transferiyle ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Beşiktaş'ta Ljajic gidiyor, Alex Teixeira geliyor! Kara Kartal yıldızını buldu

Sergen Yalçın ile anlaşma sağladıktan sonra tüm enerjisini transferlere yönlendiren , forvet arkasına 1. sınıf bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

Siyah-Beyazlı kurmaylar kulübü Jiagnsu ile mukavelesi biten ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varsa da maaş konusunda ufak pürüzler kaldı. Teixeira yıllık maaşını 3 milyon Euro'ya kadar düşürse de Beşiktaş, 2.2 milyon Euro'da diretiyor.

Ancak gelen bilgilere göre taraftar orta yolda anlaşmaya yakınlar. Brezilyalı futbolcunun yakın arkadaşı 'dan bilgi aldığı da öğrenildi. Alex Teixeira'nın takıma katılması ile birlikte Siyah-Beyazlı yönetim, yüksek maliyeti olan 'i göndermeyi planlıyor.

Ljaic için şimdiden takım arayışladı başladı. Menajerine ise kulüp bulması için direktif verilmiş durumda.

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