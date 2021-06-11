Kara Kartal yüksekten uçuyor! Beşiktaş, Vidal için girişimlere başladı
Beşiktaş'tan bomba transfer atağı... Gelecek sezonun kadrosuna odaklanan şampiyon Beşiktaş’ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübü ile yol ayrımına gelen Şilili orta saha Arturo Vidal için Beşiktaş devreye girdi ve menajeri ile temasa geçti. İşte Arturo Vidal transferine ilişkin bütün detaylar...
Gelecek sezonun kadrosuna odaklanan şampiyon Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübü ile yol ayrımına gelen Şilili orta saha Arturo Vidal için Beşiktaş devreye girdi ve menajeri ile temasa geçti.
GARY MEDEL'DEN BİLGİLERİ ALDI
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen Vidal, Club America'nın teklifini geri çevirdi.
Vidal, eski Beşiktaşlı Medel'den de Siyah-Beyazlı kulüp hakkında bilgi aldı.
Zenit de tıpkı Beşiktaş gibi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.
3 MEVKİDE DE OYNAYABİLİYOR
Merkez orta sahada görev yapan Arturo Vidal, aynı zamanda 10 numada ve ön libero mevkilerinde de forma giyiyor. Enerjisi ile orta sahayı domine eden bir yapıya sahip olan 34 yaşındaki Şilili oyuncu için Beşiktaş, Rus ekibi Zenit ile ciddi bir rekabet içerisinde olacak gibi görünüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!