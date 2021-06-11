Kara Kartal yüksekten uçuyor! Beşiktaş, Vidal için girişimlere başladı

3 MEVKİDE DE OYNAYABİLİYOR

Merkez orta sahada görev yapan Arturo Vidal, aynı zamanda 10 numada ve ön libero mevkilerinde de forma giyiyor. Enerjisi ile orta sahayı domine eden bir yapıya sahip olan 34 yaşındaki Şilili oyuncu için Beşiktaş, Rus ekibi Zenit ile ciddi bir rekabet içerisinde olacak gibi görünüyor.

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