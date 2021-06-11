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Kara Kartal yüksekten uçuyor! Beşiktaş, Vidal için girişimlere başladı

'tan bomba transfer atağı... Gelecek sezonun kadrosuna odaklanan şampiyon Beşiktaş’ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kulübü ile yol ayrımına gelen Şilili orta saha için Beşiktaş devreye girdi ve menajeri ile temasa geçti. İşte Arturo Vidal transferine ilişkin bütün detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Kara Kartal yüksekten uçuyor! Beşiktaş, Vidal için girişimlere başladı

Gelecek sezonun kadrosuna odaklanan şampiyon 'ta taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kulübü ile yol ayrımına gelen Şilili orta saha için Beşiktaş devreye girdi ve menajeri ile temasa geçti.

GARY MEDEL'DEN BİLGİLERİ ALDI
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen Vidal, 'nın teklifini geri çevirdi.

Vidal, eski Beşiktaşlı 'den de Siyah-Beyazlı kulüp hakkında bilgi aldı.

ZENİT DE VİDAL'E TEKLİF YAPTI
Vidal'e Beşiktaş dışında kulübü 'in de teklifte bulunduğu gelen haberler arasında.

Zenit de tıpkı Beşiktaş gibi önümüzdeki sezon 'nde boy gösterecek.

3 MEVKİDE DE OYNAYABİLİYOR
Merkez orta sahada görev yapan Arturo Vidal, aynı zamanda 10 numada ve ön libero mevkilerinde de forma giyiyor. Enerjisi ile orta sahayı domine eden bir yapıya sahip olan 34 yaşındaki Şilili oyuncu için Beşiktaş, Rus ekibi Zenit ile ciddi bir rekabet içerisinde olacak gibi görünüyor.

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