Fenerbahçe'den Fabio Martins harekatı! Portekizli yıldız için resmi temas
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Yeni sezonda kanatları güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İşte transfere ilişkin bütün detaylar...
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor.
Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu.
Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon Euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
- Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
- POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?
- Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...
- 2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...
- Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?
- Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...
- Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...
- Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...
- 14 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...
- Yeni iddia... Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?