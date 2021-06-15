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Fenerbahçe'den Fabio Martins harekatı! Portekizli yıldız için resmi temas

'de flaş transfer gelişmesi... Yeni sezonda kanatları güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için ile bir kez daha masaya oturdu. Yönetim, sezonu kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İşte transfere ilişkin bütün detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Fenerbahçe'den Fabio Martins harekatı! Portekizli yıldız için resmi temas

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren 'de yeniden sesleri yükseliyor.

Sarı-Lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için ile bir kez daha masaya oturdu.

Yönetim, sezonu kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon Euro istediği öğrenildi. 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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