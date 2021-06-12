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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı! İşte Yalçın'ın yeni maaşı

, geçtiğimiz sezon ve şampiyonluğuna ulaşan ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte 48 yaşındaki teknik adamın alacağı yeni ücret...

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı! İşte Yalçın'ın yeni maaşı

, şampiyon teknik direktörü ile yola devam ediyor. Siyah beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

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