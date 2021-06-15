Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Coca-Cola şişelerini görünce tepki gösterdi

Macaristan'a karşı EURO 2020'de açılışını yapacak olan Portekiz, turnuvanın en zorlu grubu olan F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Macaristan'la birlikte mücadele edecek.

Macaristan maçı öncesi Portekiz Teknik Direktörü, Fernando Santos ile basın toplantısına çıkan Ronaldo, tüm dünyada yankı uyandıran bir hareket yaptı.