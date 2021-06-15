Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Coca-Cola şişelerini görünce tepki gösterdi
Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, yine gündem oldu. Portekizli süper yıldız ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ile karşılaşacakları maç öncesi yaptığı hareketle çok konuşuldu. Ronaldo, Macaristan maçı için düzenlenen basın toplantısında önündeki kola şişelerini kenara itti.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'yla mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, turnuvadaki ilk maçına Macaristan karşısında çıkacak. EURO 2020'ye güçlü kadrosuyla gelen Portekiz, son şampiyon unvanıyla turnuvanın favori takımlarından birisi olarak görülüyor.
Macaristan'a karşı EURO 2020'de açılışını yapacak olan Portekiz, turnuvanın en zorlu grubu olan F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Macaristan'la birlikte mücadele edecek.
Macaristan maçı öncesi Portekiz Teknik Direktörü, Fernando Santos ile basın toplantısına çıkan Ronaldo, tüm dünyada yankı uyandıran bir hareket yaptı.
Dünya yıldızı, basın toplantısı için yerine oturduğu ilk an önündeki kola şişelerini kenara itti ve su şişesini havaya kaldırarak, 'su için' mesajı verdi.
Cristiano Ronaldo'nun bu anları dünya gündemine otururken, canlı yayında verdiği 'su için' mesajı, sosyal medyada alkış aldı.
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