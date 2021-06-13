Galatasaray orta sahaya dinamo alıyor! Sofyan Amrabat ile anlaşıldı iddiası!
Başkanlık seçimlerinin sonucunu merakla bekleyen Galatasaray camiası bir yandan da transferleri bir an önce bitirmek istiyor. Galatasaray’ın Fiorentina forması giyen yıldız oyuncu Sofyan Amrabat ile anlaştığı iddia edildi. Aslan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. İşte Sofyan Amrabat transferiyle ilgili tüm ayrıntılar...
Yerli transferinde atağa kalkan G.Saray'ın, Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'nın orta sahası Sofyan Amrabat ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Aslan oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu ile transfer etmeye çalışıyor. 2020 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyen 24 yaşındaki Faslı ön libero 17 kez milli oldu.
Sofyan Amrabat, bir dönem G.Saray'da forma giyen Nordin Amrabat'ın da kardeşi. Transfer gerçekleşirse iki kardeş de Sarı-Kırmızılı formayı giymiş olacak. Sofyan Amrabat, Belçika, Hollanda ve İtalyan kulüplerinde forma giydi.
24 yaşındaki Faslı yıldız oyuncu Sofyan Amrabat'ın İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor…
BURSASPOR'UN İKİ YILDIZINI İSTİYOR
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in başkanlık seçimi sonrası göreve devam etmesi halinde Bursaspor'dan İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'ün transferi için çalışma başlattığı öğrenildi. 19 Haziran'da yapılacak seçim sonrasında Terim'in lig biter bitmez verdiği listedeki iki oyuncu için harekete geçileceği öğrenildi.
İZ BIRAKMAK İSTİYORUM
Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferlerinden Aytaç Kara, yeni sezonda sergileyeceği performansla iz bırakmak istediğini belirtti.
LYON VE MARSİLYA PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İki Fransız devi Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan bir kez daha randevu talep ett
Lyon ve Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu ısrarı sürüyor. Euro 2020'de onu izlemek için scout gönderen iki kulüp genç yıldızın kadro dışı kalmasıyla hüsran yaşamıştı. Ancak iki dev kulübün de Galatasaray'dan bir kez daha randevu talep etti. G.Saray'ın ise seçimden sonra transferi masaya yatırmak istediği ve bu nedenle Fransızlar'a bir cevap vermediği bildirildi. Genç yıldız geçen sezonki performansıyla göz doldurmuştu.
EMRE AKBABA'DA KRİTİK SAATLER
Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile yeniden anlaştığı öğrenildi. Tarafların önümüzdeki hafta son kez bir araya geleceği öğrenildi.
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