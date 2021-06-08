Galatasaray resmi teklifi yaptı: Sarı Kırmızılılarda Fernandinho heyecanı
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Galatasaray’da Fernandinho heyecanı yaşanıyor... Brezilya basınına göre Sarı- Kırmızılılar, Manchester City ile sözlemesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.
Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Galatasaray'da Fernandinho heyecanı yaşanıyor...
Brezilya basınına göre Sarı- Kırmızılılar, Manchester City ile sözlemesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.
ÜLKESİNDEN DE TEKLİFLER VAR
Haberde Galatasaray'ın Fernandinho'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 kulübün talip olduğu ifade edildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Ancak Fernandinho'nun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için Galatasaray'ın teklifini ciddi şekilde gündeme aldığı öğrenildi. Sambacı'nın kararı merakla bekleniyor.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon 36 maça çıkan Fernandinho 1 gol atıp 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu 53 kez Brezilya Milli Takımı'nda görev alırken, ağları 2 kez sarstı.
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