Galatasaray resmi teklifi yaptı: Sarı Kırmızılılarda Fernandinho heyecanı

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon 36 maça çıkan Fernandinho 1 gol atıp 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu 53 kez Brezilya Milli Takımı'nda görev alırken, ağları 2 kez sarstı.

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