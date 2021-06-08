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Galatasaray resmi teklifi yaptı: Sarı Kırmızılılarda Fernandinho heyecanı

transferde bombayı patlatıyor. Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Galatasaray’da Fernandinho heyecanı yaşanıyor... basınına göre Sarı- Kırmızılılar, ile sözlemesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Galatasaray resmi teklifi yaptı: Sarı Kırmızılılarda Fernandinho heyecanı

Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden 'da Fernandinho heyecanı yaşanıyor...

basınına göre Sarı- Kırmızılılar, ile sözlemesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.

ÜLKESİNDEN DE TEKLİFLER VAR


Haberde Galatasaray'ın Fernandinho'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 kulübün talip olduğu ifade edildi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Ancak Fernandinho'nun kariyerini 'da sürdürmek istediği için Galatasaray'ın teklifini ciddi şekilde gündeme aldığı öğrenildi. Sambacı'nın kararı merakla bekleniyor.

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon 36 maça çıkan Fernandinho 1 gol atıp 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu 53 kez 'nda görev alırken, ağları 2 kez sarstı.

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