Ergin Ataman'dan Başkan Erdoğan'a büyük övgü! "Sarp operasyonu"nu anlattı

EuroLeague finalinde Barcelona'yı yenerek kupayı kazanan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün başantrenörü Ergin Ataman, farklı takımlarda dört kupa kazanan dünyadaki iki antrenörden biri oldu. Bir Türk antrenörün bugüne kadar gelebileceği en başarılı noktada. Ama final anına kadar yaşananların perde arkasının ailesi biliyor. Eşi Berna Ataman, oğlu Sarp, kızları Ceren ve Gizem, Ataman'ın en büyük destekçileri...

- Oğlunuz Sarp yardımcılarınızdan biri gibi... Yanılıyor muyum?

"Hayır tam olarak yardımcım gibi. İki senedir takımla beraber ve iç içe."

- Final Four'a sizinle gelmesi kolay oldu mu? Kısıtlamalar ağırdı...

"Turnuvaya gitmeden bir haber geldi ki, Almanya Sarp'ı kabul etmiyor. Eşim girebiliyor ama Sarp olmuyor. Çünkü o ülkelere giriş yapabilmen için görevli olman gerekiyor. EuroLeague, eşlerimize görev alternafini açtı ama '18 yaşın altındakilere veremeyiz' dedi. Binbir tane formül geçirdik aklımızdan. Sağolsun kulüp başkanımız Tuncer Özilhan, 'Nasılsa takım özel uçağıyla gidiyoruz, Sarp'ı uçağa koyarız, kapıda alırlarsa alırlar, almazlarsa orada düşünürüz' dedi. Kaçak değil vizesi var ama görevli olmadığı için ülke almıyor. Girerken de hiçbir şey sormadılar, vizeye baktılar, girdik. Girdikten sonra da iş bitmedi."