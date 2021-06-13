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Fenerbahçe İsviçreli hocaya talip oldu! Lucien Favre'ye 2 yıllık teklif

, teknik direktör arayışında atağa geçti. , ’yi markaja aldı. İtalyan gazeteci ’nın haberine göre Sarı-Lacivertliler, İsviçreli teknik adama 2 yıllık teklif yaptı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 13.06.2021
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Fenerbahçe İsviçreli hocaya talip oldu! Lucien Favre'ye 2 yıllık teklif
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Lacivertliler için bir önemli iddia daha geldi. İtalyan gazeteci 'nın haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, temasa geçtiği İsviçreli teknik direktör 'ye iki yıllık sözleşme teklif etti. Haberde, İsviçreli teknik direktörün Sarı-Lacivertliler'den gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği ifade edildi.



DORTMUND İLE KUPA KALDIRDI
Son olarak 'da görev yapan Favre, daha önce Nice, M'Gladbach, ve 'in teknik patronluğunu üstlendi. Borussia Dortmund ile 'nı kazanan Favre, kariyerinin en iyi dönemini Zurich'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu, 2 kazandı.



VALVERDE VE SETİEN DE GÜNDEMDE
Favre, 3 kez de ülkesinde yılın teknik direktörü seçildi. 63 yaşındaki teknik adam genellikle 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor. Bu arada 'nin ve 'e teklif yapıldığı iddia edilmişti. Sarı-Lacivertliler bir an önce yeni teknik direktörünü belirlemek istiyor.




Çalıştırdığı takımları genellikle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya süren 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Lucien Favre, başarılı bir kariye sahip.

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