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Galatasaray Santos Borre'yi transfer etmek istiyor! Falcao devreye girdi

'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da sözleşmesi sona eren 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, gündeme sürpriz bir golcü geldi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Galatasaray Santos Borre'yi transfer etmek istiyor! Falcao devreye girdi

'ın yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için forvet çalışmaları sürerken rota 'ya çevrildi. Sarı kırmızılılar, ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Kolombiyalı forvet ile temaslara başladı.

'den transfer olduğu River Plate'de 4 sezon forma giyen ve 'ya dönme isteği için ekibiyle nikah tazelemeyen golcü oyuncu için 'nun devreye girdiği iddia edildi.

Sarı kırmızılı takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan deneyimli golcünün vatandaşını Galatasaray'a getirmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın ile Borre'ye taleplerini sordu. 25 yaşındaki forvet için oyuncunun temsilcileri 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası talebinde bulundu.

Falcao'nun sarı kırmızılı takımı, taraftarları ve ülkeyi Borre'ye övdüğü ve Kolombiyalı golcünün bu nedenle sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan 'ın da Borre'yi istediği iddia edilmişti.

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