Galatasaray Santos Borre'yi transfer etmek istiyor! Falcao devreye girdi
Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, gündeme sürpriz bir golcü geldi.
Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için forvet çalışmaları sürerken rota Güney Amerika'ya çevrildi. Sarı kırmızılılar, River Plate ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Kolombiyalı forvet Santos Borre ile temaslara başladı.
Atletico Madrid'den transfer olduğu River Plate'de 4 sezon forma giyen ve Avrupa'ya dönme isteği için Arjantin ekibiyle nikah tazelemeyen golcü oyuncu için Radamel Falcao'nun devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılı takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan deneyimli golcünün vatandaşını Galatasaray'a getirmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın Falcao ile Borre'ye taleplerini sordu. 25 yaşındaki forvet için oyuncunun temsilcileri 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası talebinde bulundu.
Falcao'nun sarı kırmızılı takımı, taraftarları ve ülkeyi Borre'ye övdüğü ve Kolombiyalı golcünün bu nedenle sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın da Borre'yi istediği iddia edilmişti.
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