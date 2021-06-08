Fenerbahçe Yuma Suzuki'yi transfer etmek istiyor!

İTALYANLAR TRANSFERİ DUYURDU!

Japon golcü Suzuki transferiyle ilgili İtalyan basınından gelen haberler sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İtalyan gazeteci Danilo Servadei, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe'nin St. Truiden'de forma giyen Yuma Suzuki'nin transferini bitirdiğini duyurdu.

25 yaşındaki santraforun bonservisi için 4,5 milyon euro peşin ve 1 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 5,5 milyon euro ödeneceği iddia edildi.