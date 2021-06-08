08 Haziran 2021, Salı
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Fenerbahçe Yuma Suzuki'yi transfer etmek istiyor!

'de şampiyon 'ın ardından ligi 3. sırada tamamlayan 'de gözler yeni sezona çevrildi. Sarı lacivertliler gelecek sezon mutlu sona ulaşmak için kolları sıvarken gündeme sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Fenerbahçe Yuma Suzuki'yi transfer etmek istiyor!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklenen performansın uzağında kalarak teknik direktör ile yolları ayıran , yönetiminde ligi 3. sırada tamamladı.

Sezon başı yapılan transferlerden bazı isimlerin hayal kırıklığı yaşattığı sarı lacivertliler aynı sorunla karşılaşmamak için transferde sıkı yönetim ilan etti.

YUMA SUZUKI TRANSFER LİSTESİNDE
Gelecek sezon golcü takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer listesini oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Japon yıldız oldu.

Ligi ekibi St. Truiden takımında forma giyen futbolcu için sarı lacivertlilerin gelecek günlerde girişimlerde bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon St. Truiden'de 34 maçta 17 gol atan Yuma Suzuki 'ne damga vurmayı başardı.

İTALYANLAR TRANSFERİ DUYURDU!
Japon golcü Suzuki transferiyle ilgili basınından gelen haberler sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İtalyan gazeteci , kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe'nin St. Truiden'de forma giyen Yuma Suzuki'nin transferini bitirdiğini duyurdu.

25 yaşındaki santraforun bonservisi için 4,5 milyon euro peşin ve 1 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 5,5 milyon euro ödeneceği iddia edildi.

JAPON TARAFTARLARI ÇEKECEK

Fenerbahçe'de yönetim bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Sarı lacivertliler performansıyla dikkatleri üzerine çeken Suzuki ile hem gol yollarındaki sorunu çözmek hem de Japon taraftarlara forma satıp seyirci çekmenin peşinde.

YUMA SUZUKI KİMDİR?
25 yaşındaki Yuma Suzuki, 'da altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

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