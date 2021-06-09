09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ali Koç'tan yeni teknik direktör sözleri

Başkanı , ekonomi basınıyla 'de bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Koç, toplantıda transfer ve teknik direktör konularına değindi.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ali Koç'tan yeni teknik direktör sözleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla FB TV'de bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yabancı hoca konusuna odaklandık. Kadromuz iyi ve kuvvetli. Yüzde 70'i hazır. Mecbur kalmadıkça kimseyi satmak istemiyoruz ancak cazip teklifler geliyor. 4-5 adet nokta transfer adımı atmamız gerekiyor. Ancak elden oyuncu da çıkartmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ali Koçtan yeni teknik direktör açıklaması ALİ KOÇ'TAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

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